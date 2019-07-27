Курс доллара в Украине резко упадет: аналитик спрогнозировал новую цену

В Украине курс доллара до начала августа может снизиться с 25,4 грн/$ (по состоянию на 27 июля) до 24,9 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Последний раз гривня укреплялась до такой отметки еще в августе 2016-го. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,2 грн", –прогнозирует аналитик.

Курс доллара в Украине Обозреватель

На наличном рынке курс доллара снижался с 19 июля. На межбанке доллар снижался до 15 июля, а в четверг в первой половине дня взял паузу и оставался вблизи уровней предыдущего дня. Однако благоприятная внешняя конъюнктура будет способствовать в ближайшее время дальнейшему укреплению гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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