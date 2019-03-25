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/Рынки и компании

Курс доллара в Украине резко опустился: что произошло 

1.2тЧитать материал на украинском

В Украине курс доллара с 22 по 25 марта снизился на 30 коп./$. В результате американская валюта опустилась ниже психологической отметки и остановилась на отметке в 26,9 грн/$.

Главная причина значительного укрепления гривни – крупные покупатели валюты, которые до этого проявляли достаточно высокий спрос, встали на сторону продажи, отмечает издание Минфин. "Курс продолжает вести себя достаточно "нелогично", что опять же еще раз говорит о полной зависимости украинского рынка от действий небольшого числа самых крупных операторов и самого Нацбанка", – говорится в публикации.

Курс доллара в Украине резко опустился: что произошло 

За счет недостатка покупателей к 12 часам 22 марта доллар провалился ниже психологической отметки в 27 гривен — до 26,91/26,94 на 12:00, а к обеду еще ниже — до 26,90/26,93. Такая позиция – ситуативная. То есть в любой момент тренд может измениться, а гривня опять перейдет к девальвации.

К слову, опрошенные OBOZREVATEL аналитики предполагают, что до конца марта доллар может подорожать на 30-40 коп./$.

Отметим, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
долларкурс валютгривня
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Эх, обозреватель, какая психологическая отметка! Это нынешней курс выше гораздо психологических любых отметок... Нормальный курс 4,5 грн.
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