Курс доллара в Украине резко изменится: валюта достигнет психологическую отметку

В Украине курс доллара до 16 июня снизится с отметок 26,6 до 26-26,1 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,3 грн", – прогнозирует эксперт.

С середины февраля доллар колеблется в диапазоне 26,1 – 27,3 грн, что говорит о равновесии курса в данных границах. При этом он совершает регулярные колебания от верхней границе этого коридора к нижней, и наоборот. Для движения валюты вверх или вниз в указанных границах серьезных макроэкономических причин не нужно, достаточно довольно случайных, краткосрочных и спекулятивных факторов. А устойчивость этого диапазона объясняется тем, что у его нижней границы НБУ начинает покупать валюту, а у верхней, наоборот, продавать.

"Если говорить о перспективах доллара до конца месяца, он продолжит колебаться в существующих рамках, хотя вероятно смещение нижней границы коридора ниже 26,1, примерно до 26,0 грн, после возможен опять рост до 27 или чуть выше. Ближе к концу лета дальнейшую динамику гривны определят иностранные спекулянты, вложившиеся в гривневые ОВГЗ. Укрепление, или, напротив, девальвация гривны будет зависеть от того, как они себя поведут при погашении облигаций. Захотят ли реинвестировать полученные деньги в новые выпуски облигаций, или решать купить валюту и репатриировать свои капиталы. Во многом это будет зависеть от ближайших политических шагов нового руководства страны", – поясняет аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!