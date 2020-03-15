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15 марта • обновлено в 18:03
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

Курс доллара в Украине резко изменится из-за коронавируса и кризиса: аналитики озвучили новую стоимость

1.3т
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В Украине курс доллара на фоне паники из-за коронавируса, объявленного карантина и падения мировых рынков за неделю добавил уже больше 1 грн/$. Аналитики уверены, что уже в ближайшее время валюта пробьет очередную психологическую отметку в 26 грн/$.

Подробнее о том, чего ждать украинцам от стоимости валют – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с курсом доллара

В Украине курс доллара до 22 марта может достичь отметки в 26,5 грн/$, рассказывают опрошенные OBOZREVATEL аналитики. К угрозе начала масштабного мирового кризиса, обвалу цен на нефть и коронавирусу добавился еще один фактор.

Национальный банк 12 марта принял решение снизить учетную ставку с 11 до 10%. А это означает, что упадет доходность от украинских ценных бумаг (ОВГЗ). Иностранцы будут еще меньше их покупать, значит, снизится приток валюты.

Прогнозы курса доллара:

  • 26,4 грн/$ – такой прогноз ожидают в "Альпари". "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2-26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,4 грн", – уверен старший аналитик Вадим Иосуб.

  • 26,54 грн/$ – считают в Forex Club. "Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит дешеветь. После паники рынок будет искать точку равновесия, двигаясь к отметке 26,5 гривен за доллар", – прогнозирует руководитель отдела аналитики Андрей Шевчишин.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Минфин

Главная причина такой девальвации – украинцы и иностранцы стали активно продавать гривню и покупать доллары. Это объясняется двумя причинами. Первая – панические настроения среди населения (вызвано коронавирусом, карантином, новостями о мировом кризисе и падении цен на нефть), вторая – экономическая. Покупать украинские ОВГЗ стало не выгодно, а в условиях турбулентности никто не хочет инвестировать в развивающиеся страны.

Обвал на американских фондовых рынках превысил 11%, что стало наибольшим падением с 1987 года, отмечает Андрей Шевчишин.

Вместе с тем, стало известно, что Международный валютный фонд готов работать с новым правительством Украины по программе финансовой помощи. В отличие от предыдущих месяцев, сейчас сотрудничество с Фондом становится все более необходимым.

Гривня падала к доллару вслед за подавляющим большинством других валют как развивающихся, так и развитых стран. Это происходит на фоне развернувшегося финансового кризиса из-за пандемии коронавируса. В четверг в заметный минус к доллару ушли евро, фунт, швейцарский франк, иена, австралийский и новозеландский доллары, продолжали падать российский и белорусский рубль, добавляет Иосуб.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Минфин

К примеру, в марте рубль подешевел на 11,5%, белорруская валюта на 4,9%, а гривня – на 5,1%. Правда, в обменниках происходит куда более значительные скачки. Там стоимость доллара может меняться ежегодно.

Когда лучше покупать доллары

В Украине наблюдается сезонность на валютном рынке. Когда нужно тратить валюту на покупку газа, погашение госдолга – доллар дорожает. Когда аграрии активно продают свою продукцию, американская валюта дешевеет. Худший же период для покупки долларов – время ажиотажа.

К чему приводит ажиотажный спрос:

  • Курс доллара растет более высокими темпами;

  • Украинцы, которые скупают валюту, в результате теряют деньги.

Кроме того, с определенной периодичностью повторяются: возврат НДС бизнесу, вывод компаниями дивидендов собственникам, инвестиции иностранцев в ОВГЗ после их размещения Минфином.

В результате из года в год повторяется одна и та же ситуация: доллар в начале месяца дешевле, чем в конце. Также валюта дешевеет ближе к лету и дорожает – к началу отопительного сезона.

Однако иногда в ситуацию вмешиваются не экономические, а чисто политические факторы. Все участники рынка внимательно следят за ситуацией в стране. И как только начинаются какие-либо волнения, спрос на валюту резко растет и доллар дорожает.

К примеру, в начале декабря 2018-го, после того, как в стране объявили военное положение, курс доллара взлетел до 28,4 грн/$. И главная причина – ажиотажный спрос. Украинцы начали активно покупать валюту, опасаясь, что вскоре она сильно подорожает. Банки были вынуждены покупать больше долларов, чтобы удовлетворить спрос и на межбанке, и в банках, и в обменниках.

А уже в мае стоимость доллара снизилась до 26,11 грн/$. Предположим, что в украинца было отложено 500 тыс. грн. Если бы он потратил их в декабре 2018-го, поддавшись панике, за эту сумму можно было приобрести $17,6 тыс. Но он подождал, и в мае 2019-го на те же 500 тыс. купил уже $19,1 тыс. То есть поддавшись панике, можно было потерять $1,5 тыс.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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