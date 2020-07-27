Курс доллара в Украине развернулся: гривня изменила стоимость на всех сегментах рынка

В Украине курс доллара после нескольких недель роста перешел к плавному снижению. На всех сегментах валютного рынка гривня укрепилась на 10-15 копеек и уверенно опустилась ниже психологической отметки в 28 грн/$.

О том, сколько стоит доллар в Украине 27 июля – читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс НБУ на 27 июля

27,75 грн/$ (было до выходных 27,87 грн/$);

Курс доллара по данным НБУ НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,67 грн/$ (было 27,72 грн/$)

Продажа – 27,97 грн/$ (было 28,04 грн/$)

Курс доллара в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,6 грн/$ (было 27,72 грн/$)

Продажа – 27,7 грн/$ (было 27,84 грн/$)

Курс доллара в обменниках finance.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.