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1 февраля • обновлено в 10:53
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Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку: аналитик озвучил прогноз

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В Украине курс доллара до 9 февраля пробьет психологическую отметку в 25 грн/$ и достигнет 25,4 грн/$ (по состоянию на 1 февраля – 24,9 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,3/25,5 грн", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку: аналитик озвучил прогноз

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С 25 января официальный курс доллара вырос с 24,33 грн до 24,85 грн (+2,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 24,27/24,30 до 24,85/24,88 (+2,4%).

"Наличный доллар продолжил свой рост, а на межбанке, после утреннего роста, к концу дня он немного снизился. Основным фактором ослабления гривни является снижение спроса иностранных инвесторов на ОВГЗ. Это вызвано, с одной стороны, постепенным снижением ставок, с другой – глобальными причинами. Опасения, вызванные вспышкой эпидемии коронавируса в Китае, приводят к уходу иностранных инвесторов", – пояснил аналитик.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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