Курс доллара в Украине побьет рекорд: почему падает валюта

В Украине курс доллара в первые дни августа может достичь рекордной отметки, опустившись ниже отметки в 25 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Главная причина такой тенденции, отмечает эксперт – настроение на рынке, умеренный спрос на валюту, высокие цены на мировых рынках на те товары, которые экспортирует Украины, позитивные ожидания после прошедших парламентских выборов.

"Доллар будет дешеветь как минимум еще неделю. Психологическая отметка в 25 грн/$ преодолевалась еще несколько лет назад. Думаю, что имеем все шансы достичь рекордного укрепления, а затем снова перейти к снижению курса гривни", – отмечает эксперт.

Почему дешевеет доллар:

высокие цены на украинский экспорт;

валютные поступления от переводов заробитчан;

стабильная политическая ситуация;

спрос на украинские ценные бумаги со стороны инвесторов;

низкий бизнес-сезон.

Курс доллара в Украине

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

По прогнозам аналитиков, курс гривни в июле будет колебаться в диапазоне 26-27,35 грн/$. Отметка 26 грн/$ остается важным психологическим уровнем, вблизи которого спрос на валюту будет повышаться.

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