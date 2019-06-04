Курс доллара в Украине перейдет к новым отметкам: аналитик спрогнозировал дату перелома 

Курс доллара в Украине в июне будет колебаться в пределах 26,5-27,35 грн/$. После гривня перейдет к новым отметкам от 27 до 28 грн/$ и будет держаться в указанном коридоре до момента формирования нового правительства.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. "Наиболее болезненный вопрос для рынка – это спекулятивный спрос на гривну в связи с обсуждением возможности дефолта по украинским обязательствам. Ожидания и настроения нерезидентов, которые приобрели гривневые ОВГЗ на 41,8 млрд. грн с начала года и создали сильное предложение валюты, меняются. Инвесторы закладывают дополнительные риски и сужают лимиты вложений в украинские бумаги. Это значит, что после погашения бумаг они будут выходить из Украины, что создаст повышенный спрос на иностранную валюту", – отмечает аналитик.

Курс доллара в Украине

Новости Доллар в банках преодолел отметку в 27 грн

Спекуляции вокруг сотрудничества с МВФ не окажут сильного влияния на валютный рынок. У НБУ достаточно валютных резервов для прохождения долговой нагрузки в 2019 году. Однако в 2020-м сотрудничество с МВФ будет наиболее важным фактором стабильности.

Глобальные финансовые рынки нестабильны из-за рисков рецессии, вызванных торговой войной между США и Китаем, а также напряженностью на Ближнем Востоке. Это может усилить отток капитала из Украины. Падение на фондовых площадках потянет за собой все сырьевые рынки, что станет еще одним фактором давления на гривню.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!