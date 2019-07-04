Курс доллара в Украине может значительно изменится: прогноз на июль

Курс гривни в июле будет колебаться в диапазоне 26 – 27,35 грн/$. Отметка 26 грн/$ остается важным психологическим уровнем, вблизи которой спрос на валюту будет повышаться.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучили аналитики Forex Club. "Июль традиционно спокойный месяц для валютного рынка. Сезон отпусков и низкой деловой активности. Однако в июле объем ликвидности может сократиться, что приведет к росту волатильности, и спекулятивно рынок будет более уязвим, поскольку небольшой дисбаланс спроса и предложения повлияет на настроения участников рынка. Особенно это проявится в случае неожиданных результатов досрочных парламентских выборов и угрозы для формирования коалиции", – прогнозирует руководитель отдела аналитики Андрей Шевчишин.

Прогноз Минфина Pixabay

Уверенность в гривне сохраняют инвесторы, которые покупают украинские гривневые ОВГЗ, продавая для этого валюту. Только за июнь вложения нерезидентов в облигации выросли на 32% – до 57,2 млрд грн. Однако часть этих инвестиций – спекулятивные краткосрочные вложения, которые будут искать выхода, как только конъюнктура изменится. Усилится выход нерезидентов в сентябре, когда Украине необходимо выплатить пиковые 52,2 млрд грн по внешнему долгу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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