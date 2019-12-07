Курс доллара в Украине достигнет новой отметки: аналитик озвучил неожиданный прогноз

В Украине курс доллара до 15 декабря достигнет отметки в 23,7 грн/$, укрепившись на 10-15 коп./$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит восходящее движении и в краткосрочной перспективе будет стремиться к отметке 23,7 гривни за доллар", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара

Перед рождественскими праздниками иностранцы продолжают заводить валюту в страну и покупают украинский гривневые облигации. Это происходит накануне встречи в нормандском формате, запланированной на 9 декабря, а также продолжающихся трехсторонних консультации по продолжению транзита российского газа.

Отдельно следует отметить, что совет НБУ признал неэффективной валютно-курсовую политику правления НБУ. Это может в перспективе повлиять на ситуацию на рынке, в результате чего НБУ будет активнее выкупать валюту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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