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7 декабря • обновлено в 11:08
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Курс доллара в Украине достигнет новой отметки: аналитик озвучил неожиданный прогноз

4.2т
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В Украине курс доллара до 15 декабря достигнет отметки в 23,7 грн/$, укрепившись на 10-15 коп./$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит восходящее движении и в краткосрочной перспективе будет стремиться к отметке 23,7 гривни за доллар", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара

Курс доллара

Новости
В Украине доллар пробил психологическую отметку: НБУ опубликовал курс валют

Перед рождественскими праздниками иностранцы продолжают заводить валюту в страну и покупают украинский гривневые облигации. Это происходит накануне встречи в нормандском формате, запланированной на 9 декабря, а также продолжающихся трехсторонних консультации по продолжению транзита российского газа.

Отдельно следует отметить, что совет НБУ признал неэффективной валютно-курсовую политику правления НБУ. Это может в перспективе повлиять на ситуацию на рынке, в результате чего НБУ будет активнее выкупать валюту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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