Курс доллара в Украине достиг месячного рекорда: сколько стоит валюта

В Украине курс доллара 27 июня в банковских учреждениях составил около 26/26,13 грн/$ при этом справочная стоимость валюты по данным НБУ достигла 26,16 грн/$.

Об этом говорится в показателях валютного рынка, опубликованных на сайте регулятора. За последние сутки гривня укрепилась на 2-3 коп./$, а с 24 июня – более чем на 10 коп. Стоит отметить, что 27 июня доллар опустился до рекордной с 22 мая отметки.

Как будет дорожать доллар

Аналитики позитивно оценивают прогнозы курса как минимум до конца месяца. Главная причина – сезонный фактор. Летом традиционно растут валютные выручки экспортеров. Кроме того, благоприятная ситуация для Украины сложилась и на мировых сырьевых рынках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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