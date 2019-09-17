Курс доллара в пике: аналитики озвучили прогноз гривни до конца сентября

В Украине, если НБУ не нарастит объемы интервенций по покупке валюты, гривня до 22 сентября продолжит свое укрепление, уверен аналитик Вадим Иосуб. При этом курс снизится с 24,7 до 24,4 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,4/24,7 грн", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине

С такой же оценкой соглашаются и коллеги Иосуба. К примеру, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что гривня может ещё подрасти и в ближайшее время будет торговаться вблизи уровня 24,9 грн. Более смелые прогнозы озвучил финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Он считает, что покупка на наличном рынке уже в ближайшие дни может опуститься до 24,3 грн/$, а продажа – на 25-30 коп./$ выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram