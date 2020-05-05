Курс доллара в мае достигнет новой отметки: прогноз аналитика

В Украине курс доллара в мае увеличится с 26,9 до 27,3 грн/$. Такая девальвация может быть связана с ухудшением общей экономической ситуацииї.

В мае из-за затянувшегося карантина и негативных ожиданий у участников валютного рынка ожидается плавная девальвация. Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Владимир Мазуренко.

"Гривня в мае будет девальвировать, но мы будем иметь очень плавную девальвационную динамику. Резких скачков или обвала курса я бы не ожидал. Хорошая новость, которая может поспособствовать укреплению гривни – новости о новой программе сотрудничества с МВФ. При этом я бы не рассчитывал на хоть какую-либо продолжительную ревальвацию, с учетом макроэкономической ситуации", – поясняет Мазуренко.

Курс доллара

Аналитики рассказывают: сейчас главный фактор, который будет влиять на курс валют в Украине – возможное сотрудничество с МВФ. И речь идет даже не о получении кредита. Как только Украина подпишет меморандум и еще до перечисления средств настроения на валютном рынке изменятся.

Еще один не менее важный фактор – дата окончания карантина. Чем быстрее он закончится, тем лучше будет ситуация.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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