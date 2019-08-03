Курс доллара развернулся на 180 градусов: в НБУ назвали новую цену

Национальный банк Украины установил на 5 августа справочный курс доллара в 25,53 грн/$, таким образом американская валюта подорожает на 21 коп./$, а тенденция резко изменилась.

Об том говорится в данных о ситуации на валютном рынке НБУ. В то же время в банках по состоянию на 3 августа доллар колеблется около отметок 25,3/25,6 грн/$.

Отметим, с 27 июля официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,52 грн до 25,02 грн (-1,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 25,445/25,475 до 25,350/25,380 (-0,4%).

Курс доллара в Украине Обозреватель

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 25,38/25,67 до 25,13/25,47 (-1,0%/-0,8%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей расширился с 1,1% до 1,3% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!