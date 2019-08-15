Курс доллара развернется на 180 градусов: прогноз аналитика

В Украине курс доллара с 14 августа вырос на 8-10 коп./$ на разных сегментах рынка, достиг справочной отметки в 25,38 грн/$. Уже в ближайшие дни тенденция развернется на 180 градусов – гривня снова перейдет к укреплению.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. “В ближайшей перспективе гривня имеет шанс на возобновление роста и вернется в коридор 25-25,2 грн/$", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине

Отметим, в НБУ заявили, что не планируют останавливать укрепление национальной валюты. Согласно заявлениям заместителя директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинского, такие действия противоречили бы цели добиться снижения инфляции до 5%, а также несли бы другие угрозы для экономики страны, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

На что влияет курс доллара:

на цены на бензин – большую часть светлых нефтепродуктов Украина импортирует (покупает за валюту);

на недвижимость – на вторичном рынке цены зафиксированы в валюте;

на стоимость автомобилей – машины также покупают за границей, поэтому и цена зафиксированы в долларах;

пятая часть потребительской корзины – импорт. Чем дешевле валюта, тем меньше инфляция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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