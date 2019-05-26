Курс доллара снова развернется: к чему готовиться украинцам

В Украине на фоне новостей о проблемах с МВФ (которых на самом деле нет) и прекращения миссии (которая продолжается) тенденция на валютном рынке изменилась, доллар перешел к уверенному росту. Однако уже в ближайшие дни ситуация снова развернется на 180 градусов, уверены аналитики.

О том, чего ждать от курса доллара в ближайшую неделю – в материале OBOZREVATEL.

Ситуацию испортили несуществующие проблемы с МВФ

Курс доллара в Украине всего за сутки вырос на 20 коп./$, а наши еврооблигации потеряли в цене до 1%. Всему виной новости о том, что МВФ досрочно покидает Украину и якобы пересмотра программы не будет.

Первыми такое сообщение опубликовало агентство "Украинские новости", ссылаясь на собственные источники. Новость разошлась и по другим СМИ, а уже вечером министр Кабинета министров Александр Саенко сказал: "МВФ, учитывая роспуск Верховной Рады и несформированное новое правительство, прекратила миссию в Украину".

Однако позже политик сам же опроверг свои слова. Мол, миссия все еще в Киеве и пока нет новостей о том, что она прекратила работу, а вообще за сотрудничество с МВФ в Кабмине отвечает министр финансов. Примерно в это же время на ситуацию отреагировали и в Администрации президента. Там сообщили, что президент Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с представителями МВФ, которые находятся в Киеве. Фактически, дав понять, что кредитор никуда не уезжал.

Продолжительность миссии должна составить две недели. Учитывая, что новость долгое время оставалась без официального опровержения, а один из министров еще и подтвердил информацию, она не могла не оказать влияния на рынок. Стоимость валюты выросла, а облигации подешевели. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что это временная ситуация. Мол, тенденция развернется на 180 градусов и курс снова начнет снижаться.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 грн", – прогнозирует OBOZREVATEL экономист.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что стоимость доллара за будущую неделю стабилизируется и составит около 26,2-26,4 грн/$. Негативные факторы, которые оказали определенное давление на валюту, потеряют свое влияние.

"Ситуация будет стабилизироваться. Я бы сказал, что сейчас наиболее вероятный курс доллара до конца мая – около 26,2 грн/$. Если не будет непредвиденных колебаний, стоимость доллара снизиться и будет оставаться в пределах уже обозначенного коридора", – добавляет в беседе с нами Мазуренко.

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Аналитики Goldman Sachs также считают, что доллар будет дешеветь. Так, среди факторов, которые способствуют укреплению гривни, они указывают высокие реальные процентные ставки, благоприятные условия торговли и приток частного капитала.

"В отношении кредитования мы более оптимистично оцениваем краткосрочное внешнее финансирование, чем рынок, и ожидаем, что этот фактор будет и впредь способствовать дальнейшему повышению кривой долга в долларах США", – отмечается в отчете.

Облигации с фиксированным уровнем доходности в национальной валюте остаются привлекательными.

Плохие позиции доллара

В 2018-м американская валюта по сравнению с "коллегами" прибавила 8%. Но в текущем году позиции доллара ослабли. Мягкая монетарная политика Федеральной резервной системы обеспечила толчок к девальвации. В Морган Стэнли выпустили материал, в котором утверждается: "тенденция 2018-го развернется вспять". И одна из основных причин – меняется политика Штатов. Больше не будет повышения процентных ставок (как минимум в текущем году).

А в более долгосрочной динамике ожидается глобальный сдвиг в сторону сбережений, и США в этой ситуации находятся в уязвимой позиции. Страны с профицитом (излишком) счета текущих операций будут вести себя более сдержанно, а вот США со своим статусом самого крупного должника в мире окажутся под ударом.

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“Мы ждем ряда изменений в глобальной экономической ситуации, которые наряду с несколькими негативными среднесрочными факторами указывают скорее на понижение, чем на повышение доллара в 2019 году”, – говорится в макроэкономическом прогнозе компании Goldman Sachs.

Именно из-за высокого дефицита доллар может подешеветь на 30%, заявил инвестор Рэй Далио. "Мы должны продать много казначейских облигаций, и мы, как американцы, не сможем купить их все", – сказал он. "Федеральному резерву придется печатать больше денег, чтобы восполнить дефицит, придется монетизировать больше, и это приведет к обесцениванию стоимости доллара", – заявил миллиардер изданию Bloomberg.

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