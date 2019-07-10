Курс доллара пробил рекорд за два года: чего ждать украинцам

В Украине курс доллара пробил двухгодичный рекорд, уверенно приблизившись до отметки в 25,7 грн/$. И на этом, считают аналитики, укрепление гривни не остановится.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с курсом доллара и когда лучше покупать гривни.

Доллар побил рекорд

В Украине справочный курс доллара 8 июля достиг минимальной с сентября 2017-го отметки в 25,7 грн/$. Объемы торгов на межбанке на прошлой недели достигали рекордных отметок в более $300 млн.

Минфин регулярно размещает облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Ценные бумаги продают в гривне, поэтому иностранным покупателям приходится продавать валюту для того, чтобы купить гривню и приобрести ОВГЗ. При этом покупать украинские бумаги выгоднее из-за достаточно высокой доходности.

Помимо иностранцев, предложение на валютном рынке также пополнили и крупные корпорации-экспортеры. Летом высокие выручки получают аграрии. Также это относительно "вялый" период для бизнеса. Все это дало кумулятивный эффект – повышения курса гривни.

Почему растет гривня:

высокие экспортные выручки;

спрос на гривню среди иностранных покупателей украинских ценных бумаг;

стабильный баланс спроса и предложения на рынке.

Аналитик Егор Комов уверен: если бы Национальный банк не выходил на рынок и не скупал валютные излишки, курс уже мог бы побить абсолютный максимум и опуститься до 25 грн/$. "На межбанке ситуация абсолютно на стороне гривни. Думаю, мы или уже, или в ближайшее время протестируем минимальную за 2019-й отметку. Вторая половина лета, думаю, настолько благоприятной для нас не станет", – отмечает Комов.

Комов считает, что как минимум на этой неделе курс доллара будет находиться ниже отметки в 26 грн/$. В то же время финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что курс валют будет находиться в стабильном диапазоне от 25,5 до 26 грн/$.

"Уже со второй половины месяца, вероятно, начнется постепенная девальвация, которая к концу месяца уже явно может окончательно пересечь отметку в 26 грн/$ до 26,5 грн/$", – поясняет Мазуренко.

Курс доллара в Украине Обозреватель

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что за ближайшую неделю доллар будет дешеветь, уверенно преодолев психологическую отметку. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижение доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,6/25,9 грн", – прогнозирует эксперт.

Когда стоит покупать валюту и чего ждать в будущем

Курс доллара в Украине в первую очередь зависит от сезонных факторов. Уже несколько лет назад летом наблюдается укрепление гривни, осенью – плавная девальвация. Затем зимой ситуации стабилизируется и сначала года происходит плавный подход к летнему укреплению гривни.

Аналитики сходятся во мнении: пытаться угадать, когда и сколько будет стоить доллар и специально закупать его в конкретные числа – рискованно. Даже профессиональные эксперты рынка не всегда могут предсказать влияние всех девальвационных факторов. Кроме того, на это накладывается и политическая обстановка, военная агрессия со стороны России. Все это влияет на рынок в конечном итоге.

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

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Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

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