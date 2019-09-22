Курс доллара пробьет все рекорды: аналитики озвучили прогноз для гривни

В Украине курс доллара в 2019-м впервые за несколько лет пропустил традиционный рост в сентябре. Аналитики уверены: до конца первого месяца осени гривня укрепится до рекордной почти за четыре года отметки и вплотную приблизится к 24,3 грн/$.

OBOZREVATEL разобрался, чего ждать от гривни до конца сентября.

Утешительные прогнозы для гривни

Только за прошедшую неделю доллар на всех сегментах валютного рынка потерял в цене около 1,2% Еще семь дней назад официальный справочный курс составлял 24,9 грн/$, а сейчас – 24,6 грн/$. "Доллар замедлил свое снижение, и торговался на межбанке практически без изменений, в середине диапазона 24,5-25,0 грн. Но начиная со среды он вновь пошел вниз, обновив минимумы с конца января 2016 года, и явно нацелен попробовать на прочность уровень 24,5 грн", – отмечает аналитик Вадим Иосуб.

Курс доллара в Украине

Он считает, что уже через неделю на межбанке доллар может торговаться около 24,3 грн/$. Такая отметка может стать рекордной практически за четыре года. Стабильная ситуация, баланс спроса и предложения, позитивные настрои со стороны инвесторов и кредиторов – все это приводит к плавному росту национальной валюты.

Почему растет гривня:

высокие экспортные выручки;

спрос на гривню среди иностранных покупателей украинских ценных бумаг;

стабильный баланс спроса и предложения на рынке.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн", – прогнозирует эксперт.

Аналитик Андрей Шевчишин добавляет: на стоимость гривни влияет достаточно высокий спрос со стороны иностранцев. С другой стороны, экспортеры начинают

испытывать значительные трудности, особенно аграрии, для которых такой высокий курс гривни привел к обвалу маржинальности бизнеса.

"Вероятно, в ближайшее время гривня вернется к пройденной отметке 24,5 грн. за доллар, от которой будет формировать следующее движение", – поясняет эксперт.

Когда стоит покупать валюту и чего ждать в будущем

Курс доллара в Украине в первую очередь зависит от сезонных факторов, хотя сейчас четкие переходы стерты. Уже несколько лет назад летом наблюдается укрепление гривни, осенью – плавная девальвация. Затем зимой ситуации стабилизируется и с начала года происходит плавный подход к летнему укреплению гривни.

Аналитики сходятся во мнении: пытаться угадать, когда и сколько будет стоить доллар и специально закупать его в конкретные числа – рискованно. Даже профессиональные эксперты рынка не всегда могут предсказать влияние всех девальвационных факторов. Кроме того, на это накладывается и политическая обстановка, военная агрессия со стороны России. Все это влияет на рынок в конечном итоге.

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью. Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

На что может повлиять дешевый доллар

Чем дешевле доллар, тем меньше прибыль от валютных поступлений. С одной стороны, это средства, которые получают компании в валюте, а с другой стороны – бюджетные поступления. Часть акцизов зафиксирована в евро. При этом курс евро в Украине формируется от зависимости евро/доллар, а вот сам доллар – уже на рыночных условиях.

Поэтому чем дешевле доллар, тем меньше получает украинский бюджет. Правда, вместе с тем снижаются и суммы, которые нужно тратить на обслуживание и погашение внешнего долга.

В результате укрепления гривни и активных действий НБУ по выкупу иностранной валюты, золотовалютные резервы выросли до $21 млрд, которых достаточно для прохождения пиковых выплат в сентябре и в первой половине 2020 года. Вместе с тем если Украина получит следующий транш кредита МВФ, риски будут сняты.

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