Курс доллара пробьет психологическую отметку: сколько стоит валюта в Украине

В Украине курс доллара 25 июня на разных сегментах рынка подешевел на 3-7 коп., укрепившись до отметки в 26,03 грн/$ в банковских учреждениях и 26,19 грн/$ (справочный курс НБУ).

До 30 июня курс в банках может достичь 25,8-26,1 грн/$, такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На начавшейся неделе мы ожидаем снижение доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,0 грн, а наличный доллар в банках – около 25,8/26,1 грн", – прогнозирует эксперт.

С 17 июня справочный курс Нацбанка снизился с 26,42 до 26,19 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,42/26,46 до 26,19/26,21 (-0,9%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,26/26,51 до 26,05/26,31 (-0,8%/-0,7%).

Прогноз курса доллара в Украине Обозреватель

Причин для укрепления курса несколько, но главная – сезонные факторы. Аграрии зарабатывают высокие экспортные выручки, потом продают их на внутреннем рынке. В результате повышается предложение валюты. А чем больше долларов продают, тем дешевле он стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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