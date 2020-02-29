Курс доллара пробьет психологическую отметку: прогноз валют

Курс доллара в Украине в первую неделю марта пробьет психологическую отметку в 25 грн/$ (в конце февраля – 24,5 грн/$). Главная причина – иностранцы перестали покупать украинские ОВГЗ.

Об этом OBOZREVATEL сообщил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Стоимость украинских еврооблигаций падает, что подтверждает смену тенденций. В этих условиях гривня будет испытывать сильное давление. Ситуация отягощается также дефицитом бюджета, который ранее покрывался средствами от размещения ОВГЗ. Поскольку приток остановился и формируется отток, ослабление гривни – вопрос времени. Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит скатываться к отметке 25 гривен за доллар", – поясняет эксперт.

В Украине курс доллара в четверг, 20 февраля, поднялся на 5 копеек

Между тем, глобальные инвесторы пережили очередной обвал на фондовых рынках из-за коронавиурса и их настроения ухудшаются еще больше. Опасения мировой пандемии и экономической рецессии приводят к оттоку капитала с развивающихся рынков в тихие гавани.

Накануне также обвалились цены на зерно, энергоресурсы и промышленные металлы. Таким образом, Украина как и другие рынки будет под прицелом спекулянтов, которые будут выводить свои инвестиции или, как минимум, остановят новые вливания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

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