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29 февраля • обновлено в 11:53
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Курс доллара пробьет психологическую отметку: прогноз валют

2.4т
Читать материал на украинском

Курс доллара в Украине в первую неделю марта пробьет психологическую отметку в 25 грн/$ (в конце февраля – 24,5 грн/$). Главная причина – иностранцы перестали покупать украинские ОВГЗ.

Об этом OBOZREVATEL сообщил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Стоимость украинских еврооблигаций падает, что подтверждает смену тенденций. В этих условиях гривня будет испытывать сильное давление. Ситуация отягощается также дефицитом бюджета, который ранее покрывался средствами от размещения ОВГЗ. Поскольку приток остановился и формируется отток, ослабление гривни – вопрос времени. Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит скатываться к отметке 25 гривен за доллар", – поясняет эксперт.

В Украине курс доллара в четверг, 20 февраля, поднялся на 5 копеек

В Украине курс доллара в четверг, 20 февраля, поднялся на 5 копеек

Между тем, глобальные инвесторы пережили очередной обвал на фондовых рынках из-за коронавиурса и их настроения ухудшаются еще больше. Опасения мировой пандемии и экономической рецессии приводят к оттоку капитала с развивающихся рынков в тихие гавани.

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Накануне также обвалились цены на зерно, энергоресурсы и промышленные металлы. Таким образом, Украина как и другие рынки будет под прицелом спекулянтов, которые будут выводить свои инвестиции или, как минимум, остановят новые вливания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
психологическая отметка была -10 гривен. теперь уж все равно - когда 100 пробьет - это позабавит. СУ ГС
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