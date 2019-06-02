Курс доллара пробьет психологическую отметку: аналитики назвали новую цену 

В Украине курс доллара за неделю вырос с 26,3 до 26,7 грн/$. В ближайшее время стоимость американской валюты может достичь 27 грн/$, пробив психологическую отметку.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Нынешний рост во многом связан с эффектом конца месяца, и, в частности, с возмещением НДС экспортерам. Доллар уже вернулся к уровням второй половины апреля, но пока это выглядит как восходящая коррекция к нисходящей для курса доллара тенденции", – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. То есть, по мнению аналитика, шансы гривни к укреплению все еще есть.

Лишь в случае роста доллара на межбанке выше 27,3 можно будет сказать, что нисходящий тренд сломлен, и начался устойчивый рост доллара, отмечает эксперт. По оценкам Альпари, в первую неделю лета на межбанке может торговаться около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может стоить около 27,0/27,3 грн.

Курс доллара

Фактически, психологическая отметка в 27 грн/$ будет преодолена. Такой же прогноз озвучивает и финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Он считает, что наиболее вероятный курс на ближайшую неделю – 27,1 грн/$.

"Мы понимаем, что сейчас на рынке есть как объективные, так и субъективные факторы. Во-первых, ситуация с миссией МВФ. Во-вторых, новости о дефолте. В-третьих, отставка премьера, которая сорвалась. Конечно, для любого инвестора все это маячки, которые не могут не настораживать. Ну и, конечно же, имеем эффект конца месяца. Думаю, это продлится недолго, но недельный рост еще ждем", – отмечает аналитик.

Правда, к середине июня Мазуренко прогнозирует возврат к отметке около 26,5 грн/$. Сыграет свою роль все тот же сезонный фактор, также будет отыгран эффект от новостей по дефолту и резкому окончанию миссии МВФ.

Более позитивный прогноз озвучивает Егор Комов. Он считает, что максимальная отметка на июнь – 26,8 грн/$ уже достигнута. При этом курс доллара будет держаться вблизи этого уровня несколько первых дней июня, после чего начнется коррекция в сторону укрепления гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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