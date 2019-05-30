Курс доллара пробьет психологическую отметку: аналитик назвал новую цену

В Украине курс доллара с 30 мая до 5 июня может увеличится с 26,7 до 27,3 грн/$, преодолев психологическую отметку.

Об этом OBOZREVATEL сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем, что доллар продолжит свой рост, хотя его темпы поубавятся. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн", – отмечает эксперт.

Нынешний рост во многом связан с эффектом конца месяца, и, в частности, с возмещением НДС экспортерам. Доллар уже вернулся к уровням второй половины апреля, но пока это выглядит как восходящая коррекция к нисходящей для курса доллара тенденции, которая действует с начала года. Лишь в случае роста доллара на межбанке выше 27,3 можно будет сказать, что нисходящий тренд сломлен, и начался устойчивый рост доллара, считает аналитик.

Курс доллара

Новости В Украине неожиданно подскочил курс доллара

Почему подорожал доллар:

к концу месяца бизнесу возместили миллиарды НДС;

компании, выполняя обязательства, переводили валюту, увеличивая спрос;

банки пополнили свои валютные позиции;

Национальный банк длительное время не выходил на рынок.

Отметим, за последнюю неделю мая доллар заметно вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,4-2,2%. Официальный курс вырос с 26,30 грн до 26,68 грн (+1,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,36/26,38 до 26,92/26,95 (+2,1%/+2,2%).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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