Курс доллара опустится к психологической отметке: прогноз аналитика

В Украине курс доллара стабилизировался около отметки в 26,3 грн/$ и до конца июня может опуститься к психологической отметки в 26 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. "Преодолеть отметку 26 грн/$ гривня не сможет из-за активации спроса со стороны НБУ, который будет увеличивать резервы валютной ликвидности на данной отметке, что он и делает уже несколько лет подряд", – поясняет эксперт.

Укреплению национальной валюты способствовало отсутствие негативных факторов на рынке, а также активный сезон экспортеров. Укрепившись на 30 копеек за неделю, отмечает Пархоменко, гривня в паре с долларом продолжит улучшать свои позиции на рынке, двигаясь к более низким значениям.

Курс доллара в Украине

Кроме того, еще один позитивный фактор – Федеральная резервная система США заявила о возможном снижении процентной ставки, что сразу же привело к удешевлению доллара на мировых рынках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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