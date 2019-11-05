Курс доллара на 2020 год: в Кабмине озвучили цифру

В Украине в 2020 году средний курс доллара составит 27 грн/$. Такой показатель учитывали при расчете государственного бюджета на 2020 год.
Об этом на презентации главного финансового документа страны 5 ноября заявила министр финансов Оксана Маркарова. При этом она отметила, что сам курс в бюджете не отображается, он заложен в макропрогнозах, на основе которых проводят расчеты доходов и расходов.
Курс доллара в Украине
"Краткий ответ. Курс доллара не закладывается в бюджет. Он закладывается в макропрогноз. В макропрогнозе есть средний курс на 2020 год на уровне 27 гривен за доллар", – пояснила она.
Отметим, 5 ноября 2019 года средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,98 грн/$
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.
25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.
Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.
В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.
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