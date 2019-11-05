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5 ноября • обновлено в 13:10
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Курс доллара на 2020 год: в Кабмине озвучили цифру

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В Украине в 2020 году средний курс доллара составит 27 грн/$. Такой показатель учитывали при расчете государственного бюджета на 2020 год.

Об этом на презентации главного финансового документа страны 5 ноября заявила министр финансов Оксана Маркарова. При этом она отметила, что сам курс в бюджете не отображается, он заложен в макропрогнозах, на основе которых проводят расчеты доходов и расходов.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

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"Краткий ответ. Курс доллара не закладывается в бюджет. Он закладывается в макропрогноз. В макропрогнозе есть средний курс на 2020 год на уровне 27 гривен за доллар", – пояснила она.

Отметим, 5 ноября 2019 года средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,98 грн/$

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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