Курс доллара на 2020 год: в Кабмине озвучили цифру

В Украине в 2020 году средний курс доллара составит 27 грн/$. Такой показатель учитывали при расчете государственного бюджета на 2020 год.

Об этом на презентации главного финансового документа страны 5 ноября заявила министр финансов Оксана Маркарова. При этом она отметила, что сам курс в бюджете не отображается, он заложен в макропрогнозах, на основе которых проводят расчеты доходов и расходов.

Курс доллара в Украине

"Краткий ответ. Курс доллара не закладывается в бюджет. Он закладывается в макропрогноз. В макропрогнозе есть средний курс на 2020 год на уровне 27 гривен за доллар", – пояснила она.

Отметим, 5 ноября 2019 года средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,98 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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