Курс доллара может взлететь до 40 грн: названо последствие дефолта 

В Украине предложенный бизнесменом Игорем Коломойским дефолт может привезти к девальвации гривни до 40 или даже 100 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Аналитик Максим Пархоменко вовсе считает, что в случае дефолта курс может расти до запредельных значений и "отметка 100 грн/$ не будет пределом". Ликвидность банков также будет существенно нарушена, поскольку многие из них держат на своих балансах украинские облигации. Таким образом, следующим этапом этого процесса будет падение большинства украинских банков и, как следствие, потеря не только своих денег украинцами, но и падение доходов компаний, которые ими пользуются, считает Пархоменко.

Курс доллара

Экономист Олег Пендзин уверен, что украинских валютных резервов хватит на полгода для покрытия дефицита торгового баланса, а после того, появление дефицита привычных сегодня импортных товаров, рост цен и гиперинфляция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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