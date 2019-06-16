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Курс доллара достигнет психологической отметки: что будет с валютой в Украине

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В Украине курс доллара может снизиться на 30-40 коп./$ до отметки в 26 грн/$ уже к 22 июня. Девальвация себя отыграла, а американская валюта постепенно снижается в цене.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с курсом доллара в Украине и почему тенденция развернулась на 180 градусов.

Доллар подешевеет

В Украине вначале июня курс доллара преодолел максимальную за 60 дней отметку, достигнув 27,2 грн/$. Однако, уже ближе к середине месяца гривня уверенно начала отвоевывать свои позиции. Так, по состоянию на 14 июня валюта снизилась в цене до 26,4 грн/$.

Почему перестал дорожать доллар:

  • закончился традиционный период подорожания валюты – конец месяца;

  • негативные новости, которые вызывали волнения у участников валютного рынка, отыграли себя;

  • спрос на доллары на валютном рынке снизился;

  • появились позитивные новости от МВФ, Минфин успешно разместил государственные ценные бумаги (в гривне под 18,5%, в долларах – 7,25-7,5%).

На данный момент целый ряд позитивных факторов позволил развернуть курсовую тенденцию на 180 градусов. В результате доллар начал плавно дешеветь. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что до 22 июня американская валюта будет стоить около 26,1-26,2 грн/$, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,3 грн/$.

Курс доллара

Курс доллара

Обозреватель

“На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения доллара к гривне", – пояснил эксперт. Таким образом, по оценкам аналитика, гривня достигнет новой психологической отметки. "Спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,1% до 1,0%, за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, что свидетельствует о постепенной стабилизации на рынке наличной валюты", – пояснил аналитик.

Среди позитивных факторов Иосуб назвал новость о планах Администрации президента подготовить запуск новой программы сотрудничества с МВФ, которая будет рассчитана на 3-4 года.

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Менее позитивный прогноз озвучил финансовый аналитик Егор Комов. Он считает, что стоимость доллара до 22-23 июня будет колебаться около 26,2-26,4 грн/$. Фактически, по его оценкам курс доллара будет находиться в действующем диапазоне. "Две новости. Первая новость – тенденция на ревальвацию гривни не была окончательно переломлена. Возможно, минус уже протестирован и опуститься до майских показателей будет сложно, однако период крепкой гривни еще не окончен. Вторая новость – доллар может потерять 15-20 коп. за будущую неделю", – рассказывает Комов.

pixabay

pixabay

Курс доллара

Финансовый эксперт Владимир Мазуренко также считает, что доллар имеет все шансы снизиться до 26 грн/$. Неплохие экспортные выручки, благоприятная ситуация на внешних рынках, размещение государственных ценных бумаг Минфином – все это позволило постепенно укрепляться национальной валюте.

Когда лучше покупать валюту в Украине

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

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Где лучше покупать доллары

Существуют такие законные способы приобрести валюту: в банке, в обменнике и с помощью банковского мобильного приложения. Наиболее рискованный способ – обменники. Дело в том, что сотни таких пунктов работают нелегально. Поэтому перед тем, как совершить сделку, стоит проверить наличие лицензии на валютные операции.

А если нет лицензии, значит, нет и контроля. В таком обменнике могут продать фальшивки и на следующий день исчезнуть. Также важно, чтобы после таких операций предоставляли чеки.

Главное преимущество покупки валюты в банках – безопасность. А главный недостаток – очереди в кассах. Кроме того, перед тем, как прийти в финансовое учреждение, лучше заранее убедиться, что у них есть валюту в наличности. Вполне возможно, что при просьбе продать вам $200-300 сотрудник отделения предложит прийти в другой день.

С этого года для украинцев появилась еще одна возможность – покупать валюту онлайн. Для этого нужно либо иметь открытую валютную карту, или же открыть интернет-карту. Для последней не нужно будет идти в банк, правда, при этом необходимо иметь уже открытый счет в финансовом учреждении.

Смотрите видео на тему:

Открытие интернет-карты бесплатное, также не нужно платить комиссию при пополнении. Так, чтобы купить доллары, нужно просто перевести определенную сумму со своей карты с нацвалютой на долларовую. Конвертация произойдет автоматически.

Главный принцип – сохранять спокойствие и минимизировать все риски. В Украине периодический рост и укрепление доллара продолжается из года в год. Золотовалютные резервы Нацбанка позволяют как минимум в этом году без проблем обслуживать кредиты и удерживать стабильность гривни. Поэтому и причин для волнений нет.

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валютдолларгривня
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Важная информация для нищих свинопасов.
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