Главная Новости
7 февраля • обновлено в 09:51
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Доллар и евро пошли вниз: за сколько можно купить валюту в Украине

845
Читать материал на украинском

Национальный банк Украины в пятницу, 7 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,57 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 22 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 27,04 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 27 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс американской валюты в продаже в банках упал на 4 копейки – до 24,79 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 6 копеек и составил 27,30 грн/€.

Доллар и евро пошли вниз: за сколько можно купить валюту в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют евро доллар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги