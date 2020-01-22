Курс биткоина резко изменился: аналитики составили новый прогноз

Курс биткоина с начала недели обвалился более, чем на $200. В среду, 22 января, монета стоит порядка $8740. Ее капитализация составила $158,9 млрд.

Тем не менее, по данным портала CoinMarketCap, стоимость криптовалюты за сутки выросла на 0,11%. Другие главные цифровые деньги также заметно подорожали.

Курс криптовалют

Как сообщает портал FxTeam, главная криптовалюта недавно сильно упала (в начале января ее цена подскочила до $9000), но на рынке криптовалют сохраняется оптимизм, что биткоин будет расти в дальнейшем.

"Если воскресный минимум на $8461 будет пробит, давление со стороны продавцов может усилиться, что приведет к более глубокому падению до минимума прошлого вторника ($8104). Если быки смогут удержать поддержку, то у них появится возможность выйти к 200-дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит на уровне $9027", – сказано в публикации.

При этом аналитики уже не ждут, что биткоин когда-то сможет подорожать до фантастических $100 тыс. "Биткоин не достигнет $100 тыс. во время вероятного грядущего ралли, уверен аналитик и основатель сервиса для трейдинга Bloсkroots Джон Рейджер. По его словам, каждый последующий пик нормы доходности от инвестирования в монету был на 20% ниже предыдущего, следовательно, она может подорожать максимум до $85 тысяч", – сказано в прогнозе.

Курс биткоина

Как сообщал OBOZREVATEL:

При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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