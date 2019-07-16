Курс биткоина может рухнуть: названа решающая дата

Курс биткоина немного вырос после падения, которое продолжалось последнюю неделю. Сейчас он колеблется на уровне $10780. Но его будущее зависит от еще не вышедшей "крипты" от Facebook.

За сутки прирост стоимости биткоина составил около 4,5%. По данным информационного агрегатора coinmarketcap.com, стоимость биткоина по состоянию на 15.00 вторника, 16 июля, составляет $10753. Неделю назад, 10 июля, стоимость криптовалюты достигла $13077, но в тот же день курс рухнул и продолжал падать. Утром 15 июля он оказался ниже $10 тысяч - на отметке $9994, а затем медленно пошел вверх.

Курс биткоина немного вырос coinmarketcap.com

Эксперты считают, что будущее биткоина зависит от того, чем завершатся "криптовалютные" слушания в Конгрессе США. Их проведут сегодня по поводу криптовалюты Libra, которую собирается выпустить компания Facebook.

В компании предполагают, что новая "монета" станет альтернативным средством оплаты и пользователи смогут рассчитываться друг с другом, отправляя переводы с помощью смартфона. И при этом Libra не будет конкурировать с национальными валютами. А вот в Конгрессе требуют подождать с запуском альтернативного средства оплаты, чтобы изучить его и связанные с ним риски.

От решения Конгресса и возможного выхода Libra на рынок может зависеть и будущее уже существующих криптовалют.

"Грядущие слушания могут повлиять на поведение рынка криптовалют. В случае, если регуляторы сумеют добиться остановки разработки проекта Libra, курс bitcoin начнет падать", - приводит мнение аналитика CoinDesk Markets Омкара Годбоула ресурс BloomChain.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина после максимума в $13 тысяч, достигнутого в конце июня, уже вскоре может упасть до $10 тысяч. Главные причины – давление на криптовалюту Facebook со стороны регулятора в США и атака хакеров на биржу криптовалют в Японию.

В результате взлома хакерами криптовалютной биржи в Японии, исчезли $32 млн, большая часть из которых принадлежала клиентам.

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