Курс биткоина ждут резкие скачки: банкир назвал новую стоимость

Стоимость биткоина может опуститься до $8500, прежде чем она вновь достигнет рекордной отметки в $20 000.

Такой прогноз озвучил глава банка Galaxy Digital Майк Новограц, передает РБК. 27 июля криптовалюта продается за $10 073. "Я считаю, что мы выйдем из диапазона ближе к концу года но, надеюсь, раньше, после чего рынок двинется к $20 000", – предположил Новограц.

В ближайшее время биткоин будет торговаться в районе $10 000-$14 000, предполагает аналитик, с возможным снижением до уровня поддержки в $8500. Он добавил, что это во многом будет зависеть от настроения институциональных инвесторов.

Капитализация биткоина выросла до 187,4 млрд долларов

Ранее Новограц верно спрогнозировал начало консолидации рынка после резкого роста с $3000 до $14 000. Во время достижения локального максимума актива в $13 770, предприниматель вывел в фиат часть криптовалюты и теперь сожалеет, что не продал в тот момент больше.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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