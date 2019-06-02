Курс биткоина взлетит в разы из-за миллиардера: богатейший человек скупил 25% всех монет 

Курс биткоина может резко взлететь из-за крупнейшей сделки. Миллиардер настоял на приобретении криптовалюты на $38 млрд.

"Большая часть криптовалюты сейчас находится у ходлеров, которые не захотят расстаться с ней ни за какие деньги. На данный момент на рынке циркулирует менее 5 млн монет", – объяснил старший аналитик eToro Мати Гринспен, передает Forbes. По его словам, вероятнее всего, инвестор хочет поднять цену на криптовалюту, чтобы сделать свое приобретение еще более выгодным. Гринспен утверждает, что рост не смогут сдержать даже специальные рыночные механизмы.

Ранее основатель хедж-фонда Ikigai Трэвис Клинг сообщил, что подорожание первой криптовалюты в 2019 году обусловлено покупкой криптовалюты несколькими крупными инвесторами. По словам эксперта, в дальнейшем стоимость актива может подняться до $ 20 000 и $ 30 000.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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