Курс биткоина упал ниже психологической отметки

Стоимость биткоина во вторник, 12 мая, снизилась до $8750. За последние сутки криптовалюта подешевела почти на 2%.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap. Еще несколько дней назад ее стоимость превышала $10 тыс.

Снижение курса произошло на фоне так называемого халвинга – уменьшения в два раза размера вознаграждения майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн. Это событие, происходящее раз в 4 года, было программно заложено создателем биткоина Сатоши Накамото.

Курс биткоин

Общая капитализация биткоина (стоимость всех монет) снизилась до $50,9 млрд.

Курс биткоина

Как сообщал OBOZREVATE. курс биткоина в пятницу, 8 мая, впервые за три месяца преодолел отметку в $10 тыс.

И.о министра энергетики Ольга Буславец в связи с перепроизводством электроэнергии на АЭС предложила тратить ее излишки на добычу криптовалют. Также она поручила уменьшить закупи ядерного топлива для атомных электростанций. Однако это может быть выгодно России – за счет уменьшения доли американской компании Westinghouse в пользу "Росатома".

В Министерстве энергетики Украины подтвердили, что хотят добывать криптовалюту на украинских АЭС. Пилотный проект может быть запущен в Энергодаре – за счет мощностей Запорожской АЭС.