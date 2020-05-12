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12 мая • обновлено в 18:08
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Курс биткоина упал ниже психологической отметки

1.2т
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Стоимость биткоина во вторник, 12 мая, снизилась до $8750. За последние сутки криптовалюта подешевела почти на 2%.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap. Еще несколько дней назад ее стоимость превышала $10 тыс.

Снижение курса произошло на фоне так называемого халвинга – уменьшения в два раза размера вознаграждения майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн. Это событие, происходящее раз в 4 года, было программно заложено создателем биткоина Сатоши Накамото.

Курс биткоин

Курс биткоин

Общая капитализация биткоина (стоимость всех монет) снизилась до $50,9 млрд.

Курс биткоина

Курс биткоина

Как сообщал OBOZREVATE. курс биткоина в пятницу, 8 мая, впервые за три месяца преодолел отметку в $10 тыс.

И.о министра энергетики Ольга Буславец в связи с перепроизводством электроэнергии на АЭС предложила тратить ее излишки на добычу криптовалют. Также она поручила уменьшить закупи ядерного топлива для атомных электростанций. Однако это может быть выгодно России – за счет уменьшения доли американской компании Westinghouse в пользу "Росатома".

В Министерстве энергетики Украины подтвердили, что хотят добывать криптовалюту на украинских АЭС. Пилотный проект может быть запущен в Энергодаре – за счет мощностей Запорожской АЭС.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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