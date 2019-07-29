Курс биткоина упал до рекордно низкой отметки: чего ждать

На выходных курс биткоина резко снизился и в понедельник, 29 июля, его стоимость едва превышает $9600. Вместе с ним потеряли в цене все главные цифровые деньги.

Согласно данным биржи CoinMarketCap, в субботу, 27 июля криптовалюта сначала поднялась до $10100, а потом потеряла более $500. А в ночь с воскресенья на понедельник был еще один провал - до $9265. Дальше цена начала немного расти.

Это самый низкий курс биткоина за последнюю неделю. Общая капитализация криптовалюты снизилась до $175 млрд. Впрочем, как видно по графику, часть стоимости потеряли все основные цифровые "монеты".

По мнению криптоаналитика и сооснователя компании Blockroots Джоша Рейджера, которую приводит сайт ForkLog, биткоин, скорее всего, какое-то время продержится на уровнях ниже $9690.

"Трейдер не исключает, что первая криптовалюта может протестировать и недельный уровень в $9000. В то же время, если недельный тренд окажется "бычьим" (криптовалюту будут скупать в надежде на рост ее стоимости, - Ред.), то цена может вырасти до $10586", - считает Рейджер.

Биткоин

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, курс криптовалют стал падать после того, как в Минфине США сообщили об отмывании миллиардов долларов через цифровые деньги. Американские власти призывают ввести регулирование рынка по аналогии с традиционными финансовыми услугами.

При этом председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Также торговцы криптовалютами очень внимательно ждут результатов слушания Конгресса США по криптовалюте Libra, которую разрабатывают в недрах Facebook. Американские власти опасаются, чтобы Libra не начала конкурировать с долларом, а еще их беспокоит, чтобы новую валюту не начали использовать для отмывания денег и других нелегальных расчетов.

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