Курс биткоина упал до минимума: сколько стоит сейчас

Курс биткоина испытывает на прочность нервы своих владельцев. Утром в четверг, 15 августа, он рухнул сильно ниже $10 тыс и только под конец дня едва-едва преодолел психологическую отметку.

Согласно данным портала CoinMarketCap, стоимость криптовалюты колеблется весь день. Стартовав с вчерашних $10600, уже в 9.30 "монета" подешевела до $9680. И только к концу дня курс укрепился до уровня $10 тыс.

Таким образом стоимость главной криптовалюты упала до показателей средины июня 2019 года, когда биткоин только начал выходить из кризисной "ямы".

Общая капитализация снизилась до $178 млрд, что на $9 млрд меньше, чем в среду, 14 августа.

Биткоин упал ниже $10 тыс CoinMarketCap

Стоит отметить, что сегодня дешевели все основные криптовалюты. Так, курс Ethereum за сутки снизился на 11,09%, XRP – на 10,44%, Bitcoin Cash подешевел на 9,50%, Litecoin – на 9,12%

Курс упал у всех основных криптовалют CoinMarketCap

Биткоин

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2023 году. Криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года, цитирует эксперта Yahoo! Finance.

Ранее председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее,но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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