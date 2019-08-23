Пробил психологическую отметку: биткоин резко подорожал

Курс биткоина в конце недели пошел в рост. В пятницу, 23 августа, его цена превысила $10171.

По данным портала CoinMarketCap, рост криптовалюты за сутки составил 1,19%. А капитализация превысила $181,9 млрд.

По сравнению с четвергом, 22 августа, когда цена падала до $9851, криптовалюта "отыграла" $320.

Биткоин медленно идет вверх CoinMarketCap

Другие цифровые валюты из топ-10 тоже понемногу прибавляют в цене. У некоторых, правда, повышение курса исчезающе мало (0,08% у Tether).

Курс криптовалют растет CoinMarketCap

"Основные криптовалюты в пятницу после резкого падения предыдущих дней перешли к умеренному росту. Это происходит, в частности, на фоне сообщения о том, что крупнейшая телекоммуникационная компания Австрии А1 будет принимать цифровые активы в качестве средства оплаты в некоторых торговых точках страны", – комментируют ситуацию в ForexClub.

По их прогнозу, в ближайшее время криптовалюты имеют шансы на продолжение роста. В этом случае биткоин может подорожать до $10300, Ethereum - до $195, XRP - до $0,28, а Litecoin - до $75.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, криптовалютные эксперты прогнозируют, что курс биткоина может упасть ниже 8 000 долларов. "С учетом снижения цены и в случае ее закрытия в конце недели ниже психологической отметки в $10000 мы имеем все шансы спуститься значительно ниже – до $8000 за монету", – сообщил аналитик Максим Пархоменко в комментарии OBOZREVATEL.

Тем временем венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2023 году. Криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года, цитирует эксперта Yahoo! Finance.

Ранее председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее,но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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