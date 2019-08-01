Курс биткоина совершил крутой разворот: что происходит с валютой

Курс биткоина после обвала в начале недели неожиданно пошел в рост. В четверг, 1 августа, он вновь поднялся до $10 тыс.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCup. По сравнению с понедельником, 29 июля, когда стоимость виртуальной валюты неожиданно просел до $9266, прирост составил более $700.

Также на 1-3% за последние сутки выросла цена некоторых других основных криптовалют.

Биткоин снова дорожает CoinMarketCup

Подорожание происходит на фоне не слишком хороших для владельцев виртуальных денег новостей из США, пишет аналитик финансовых рынков Евгений Турчин.

"Основные криптовалюты растут в четверг, несмотря на не очень позитивные итоги слушаний в Сенате США по вопросам регулирования рынка цифровых валют. Законодатели отметили перспективы технологии блокчейн и раскритиковали проект Facebook.Cенаторы признали полезность блокчейна, но считают, что технология не способна решить все проблемы финансовой системы", — сообщает ForexClub.

По их прогнозу, криптовалюты в ближайшее время продолжат расти. Биткоин может вновь подорожать до $10 тыс, Ethereum — до $215, XRP — до $0,32, а Litecoin — до $98.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость биткоина может опуститься до $8500, прежде чем она вновь достигнет рекордной отметки в $20 000. Такой прогноз озвучил глава банка Galaxy Digital Майк Новограц

Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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