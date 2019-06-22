Курс биткоина резко взлетел: как и сколько можно заработать

Курс биткоина растет уже несколько месяцев подряд. С января 2019-го самая популярная криптовалюта подорожала более чем в два раза.

О том, чего ждать от курса биткоина, и реально ли заработать на криптовалюте – в материале OBOZREVATEL.

Что будет с ценами на биткоин

Стоимость самой популярной криптовалюты с начала года выросла с $3,6 до $9 тыс. Украинец, который на $30 тыс. в январе купил биткоины, сейчас может продать их уже за $75 тыс. То есть за полгода вложения удвоились.

Заработать на скачках биткоина возможно, но также есть вероятность потерять сбережения. К примеру, своего максимума "монета" достигла в декабре 2017-го. Тогда криптовалюта продавалась за $20 тыс. И для тех, кто приобрел коины еще на пике их популярности, существующий рост даже не компенсирует убытков.

Курс биткоина

Мнения о том, что будет с курсом биткоина в будущем, как и раньше, расходятся. Так называемые криптооптимисты ожидают резкого скачка, в то время как пессимисты продолжают говорить о "новой валюте" как о "непредсказуемом пузыре, который в любой момент может лопнуть".

Для примера, старший аналитик "Альпари" Максим Пархоменко считает, что до конца года самая популярная монета может вырасти в цене до $15 тыс.

"Объективно, ориентируясь на объем транзакций в сети, на данный момент потенциально мы можем дойти до отметки в 15 тысяч долларов до конца года", – отмечает эксперт.

Экономист Евгений Невмержицкий также считает, что рынок криптовалют уже прошел свою нижнюю отметку. Более того, эксперт допускает, что самая биткоин может снова вернуться к своей максимальной стоимости.

"Конечно, это законы фондового рынка, которым подчиняется биткоин. Не создана ни одна криптовалюта, которая хотя бы приблизилась к капитализации биткоина. Биткоин является по-настоящему независимой криптовалютой, разделенной базой данных, которая никем конкретно не контролируется. Даже группа лиц, даже государства и финансовые институции не могут влиять на курс путем вмешательства… Есть все основания для дальнейшего роста популярности", – пояснил аналитик.

Гендиректор Morgan Creek Марк Юско отмечает, что биткоин должен быть в портфеле каждого инвестора, так как в перспективе инвестиции в криптовалюту превзойдут объемы фонда S&P 500. "Биткоин – это прекрасный актив с низкой корреляцией для диверсификации. Он должен быть в портфеле каждого инвестора. Криптовалюты в конечном итоге изменят соотношение спроса и предложения на рынке банковских услуг. Поэтому я не удивлен сильному сопротивлению со стороны банкиров, потому что блокчейн – это действительно прорывная технология", – отмечает эксперт.

Биткоин вернулся к росту, но внезапное падение исключать нельзя

Опрошенные OBOZREVATEL украинские аналитики все как один советуют не рисковать: если есть деньги – использовать более консервативные инструменты (банковский депозит, ценные бумаги, недвижимость). Если самая популярная криптовалюта снова взлетит, доход от инвестиций в нее, разумеется, в десятки раз превысит прибыль от банковского депозита.

Использовать биткоин в качестве платежного средства сложно. Во-первых, легально это можно делать всего в нескольких странах. А в большинстве государств, как и в Украине, криптовалюту не считают платежным средством. Во-вторых, стоимость биткиона ежедневно колеблется. Таким образом, если бы цену на любой товар или услугу зафиксировали в криптовалюте, сегодняшняя стоимость могла бы отличаться от вчерашней на 20%.

А те, кто сейчас принимает криптовалюту в качестве оплаты, чаще всего сразу же обменивает их на признанные деньги. Единственная сфера, в которой биткоин уже стал основным способ расчетов – наркоторговля. Как уже писал OBOZREVATEL, запрещенные препараты можно приобрести просто в сети и всего за несколько кликов. Платить за наркотики нужно биткоинами, также криптовалютой платят и курьерам, которые доставляют наркотики и прячут их на улицах, указывая точное место покупателю.

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При прошлом падении курса рынок также не ожидал обвала. А учитывая, что помимо предсказуемых факторов (крупных сделок, позиции регуляторов), на стоимость криптовалюты влияют технические характеристики, настроения на рынке, хакерские атаки и т.д, утверждать с высокой долей вероятности, что будет с биткоином, сложно.

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