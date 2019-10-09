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10 октября • обновлено в 04:58
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Курс биткоина резко рванул вверх: сколько стоит сейчас

1.2т Читать материал на украинском

Курс биткоина вечером в среду, 9 октября, неожиданно пошел вверх. Всего за несколько часов цена криптовалюты превысила $8400.

По данным портала CoinMarketCap, "взрыв" произошел около 17 часов по киевскому времени. С $8219 криптовалюта подорожала до $8400 и продолжила рост.

Курс биткоина резко рванул вверх: сколько стоит сейчас

CoinMarketCap

Несмотря на скачки на протяжении дня, суточный рост биткоина составил более 2%. Впрочем, капитализация после недавнего падения остается достаточно низкой – $151 млрд.

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На этом "оптимистичном" фоне другие криптовалюты тоже стали дорожать.

Так, Binance Coin взлетел сразу на 8,45%, а Ethereum – на 5,92%.

Курс биткоина резко рванул вверх: сколько стоит сейчас

CoinMarketCap

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

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Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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