Курс биткоина резко рванул вверх: сколько стоит сейчас

Курс биткоина вечером в среду, 9 октября, неожиданно пошел вверх. Всего за несколько часов цена криптовалюты превысила $8400.

По данным портала CoinMarketCap, "взрыв" произошел около 17 часов по киевскому времени. С $8219 криптовалюта подорожала до $8400 и продолжила рост.

CoinMarketCap

Несмотря на скачки на протяжении дня, суточный рост биткоина составил более 2%. Впрочем, капитализация после недавнего падения остается достаточно низкой – $151 млрд.

На этом "оптимистичном" фоне другие криптовалюты тоже стали дорожать.

Так, Binance Coin взлетел сразу на 8,45%, а Ethereum – на 5,92%.

CoinMarketCap

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Курс биткоина в понедельник, 30 сентября, рухнул ниже психологического уровня в $8000. Тогда криптовалюта стоила около $7840.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

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