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28 января • обновлено в 03:21
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Курс биткоина совершил резкий разворот: эксперты дали новый прогноз

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Курс биткоина за последние сутки поднялся более, чем на 3%. С понедельника на вторник его цена достигла $8770 и продолжила расти.

По данным портала CoinMarketCap, стоимость криптовалюты подскочила на $310, отыграв падение, которое произошло на выходных. Ее капитализация достигла $159,5 млрд.

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CoinMarketCap

CoinMarketCap

Стоимость других главных криптовалют также пошла вверх. К примеру, Bitcoin Cash за сутки взлетел сразу на 11%, Bitcoin SV – на 10%, а Ethereum Classic – на 19,7%.

"Такая динамика наблюдается на фоне заявления главы Банка Франции о том, что цифровые валюты могут быть полезны, однако за их выдачу должны отвечать центральные банки, а не частные компании", – объяснили произошедшее эксперты ForexClub.

Ресурс прогнозирует, что в ближайшее время криптовалюты продолжат дорожать. В этом случае биткоин может подорожать до $8800, Ethereum – до $170, XRP – до $0,23, а Litecoin – до $58.

Курс биткоина

Курс биткоина

bloomchain.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

  • В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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