Дешевле $10 тысяч: стала известна причина падения биткоина

Стоимость биткоина продолжает падать - во вторник, 23 июля она стала ниже $10 тысяч. Сейчас главная криптовалюта мира стоит около $9965.

По данным биржи CoinMarketCap, за последние сутки виртуальная "монета" подешевела больше чем на 5%. Обвал случился в понедельник, 22 июля, около 18.00. Тогда биткоин с $10531 буквально за 20 минут потерял $270. Намного поколебавшись ночью, к утру он стал проседать ниже психологического уровня в $10 тысяч.

На фоне этого дешевеют и другие основные криптовалюты - Ethereum, XRP, Litecoin. За последние сутки они потеряли от 4,4% до 6,5%.

Криптовалюты дешевеют CoinMarketCap

Как предполагают аналитики ForexClub, криптовалюты могут дешеветь из-за вероятности их запрета в Индии.

"Основные криптовалюты во вторник продолжают своё падение после того, как власти Индии предложили ввести полный запрет на цифровые активы. За нарушение новых правил правительство планирует установить штраф в 3,6 млн долларов и тюремный срок до 10 лет", - пишет аналитик финансовых рынков Евгений Турчин.

На ForexClub сообщают, что по данным финансовых скаутов, вероятно, в ближайшее время криптовалюты продолжат слабеть на негативных сигналов в новостях.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, курс криптовалют стал падать после того, как в Минфине США сообщили об отмывании миллиардов долларов через цифровые деньги. Американские власти призывают ввести регулирование рынка по аналогии с традиционными финансовыми услугами.

При этом председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Также торговцы криптовалютами очень внимательно ждут результатов слушания Конгресса США по криптовалюте Libra, которую разрабатывают в недрах Facebook. Американские власти опасаются, чтобы Libra не начала конкурировать с долларом, а еще их беспокоит, чтобы новую валюту не начали использовать для отмывания денег и других нелегальных расчетов.

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