Курс биткоина резко изменился: сколько стоит

Курс биткоина на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть в субботу, 21 марта, опустился до $6179.

По данным портала CoinMarketCap, за сутки стоимость упала на 6,28%. А капитализация (общая стоимость всех монет) составила $112,9 млрд.

При этом на протяжении последних суток был даже "провал" до $5879.

Курс биткоина CoinMarketCap

На этом фоне теряют стоимость все остальные главные криптовалюты. В частности, Ethereum упал на 6,8%, XRP – на 6,1%, Litecoin – на 7,45%.

Курс биткоина

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый вторник рынок криптовалют демонстрировал неплохие темпы роста после сильнейшей корреккции.

При этом отметим, что пандемия коронавируса, объявленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), отменила крупные форумы в криптовалютном мире, что не могло не сказаться на настроениях энтузиастов и привело к падению всего рынка.

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