Курс биткоина развернулся вслед за ценами на нефть

Андрей Довгань Рынки и компании 10:20, 15.06.2020 Обновлено: 10:21, 15.06.2020

Стоимость биткоина в понедельник, 15 июня, опустилась ниже психологической отметки в $9000. Это произошло на фоне снижения цен на нефть.

По состоянию на 9:50 по киевскому времени криптовалюта стоила $8994. При этом утром в воскресенье цена доходила до $9450. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Снижение стоимости за последние 24 часа составило 4,75%, а капитализация (общая стоимость всех монет) снизилась до $165,5 млрд (примерно на $6 млрд ниже, чем сутки назад).

Курс биткоина
CoinMarketCap

Также резко дешевеют и другие главные криптовалюты. К примеру, стоимость Ethereum снизилась на 6,42%, XRP – на 4,56%, Bitcoin SV – на 9,09%, Litecoin – на 5,14%.

Курс криптовалют
CoinMarketCap

Как сообщал OBOZREVATEL. и.о министра энергетики Ольга Буславец в связи с перепроизводством электроэнергии на АЭС предложила тратить ее излишки на добычу криптовалют. Также она поручила уменьшить закупку ядерного топлива для атомных электростанций. Однако это может быть выгодно России – за счет уменьшения доли американской компании Westinghouse в пользу "Росатома".

В Министерстве энергетики Украины подтвердили, что хотят добывать криптовалюту на украинских АЭС. Пилотный проект может быть запущен в Энергодаре – за счет мощностей Запорожской АЭС.

Курс биткоина во вторник, 2 июня, преодолел психологическую отметку $10 тысяч и достиг отметки в $10 121. Эксперты по криптовалютам связали скачок с протестами в США.

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