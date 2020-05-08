Биткоин подорожал до 10 тысяч долларов

Курс биткоина в пятницу, 8 мая, впервые за три месяца преодолела отметку в $10 тыс.

По данным криптовалютной биржи Binance, ценовой максимум составил $10067 за одну монету. Рекордный показатель был зафиксирован в 3:00 по киевскому времени. После этого цена снизилась и по состоянию на 9:40 утра составляла $9780.

В среднем за сутки цена поднялась на 5,3%, что примерно равно $500.

Курс биткоина вырос Binance

По данным портала CoinMarketCap, дорожают практически все главные криптовалюты. Так, стоимость Ethereum поднялась на 1,7%, Bitcoin Cach на 1,2% Bitcoin SV на 1,7%.

Стоимость криптовалют CoinMarketCap

Как сообщал OBOZREVATEL, и.о министра энергетики Ольга Буславец в связи с перепроизводством электроэнергии на АЭС предложила тратить ее излишки на добычу криптовалют. Также она поручила уменьшить закупи ядерного топлива для атомных электростанций. Однако это может быть выгодно России – за счет уменьшения доли американской компании Westinghouse в пользу "Росатома".

В Министерстве энергетики Украины подтвердили, что хотят добывать криптовалюту на украинских АЭС. Пилотный проект может быть запущен в Энергодаре – за счет мощностей Запорожской АЭС.