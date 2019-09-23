Курс биткоина развернулся на 180 градусов: сколько стоит сейчас

Курс биткоина на выходных так и не смог восстановиться после обвала в конце прошлой недели. В понедельник, 23 сентября, криптовалюта стоит $9940.

После резкого падения с $10280 до $9900 в четверг, цена биткоина быстро поднялась. По данным портала CoinMarketCap, уже в пятницу его продавали почти по $10290. Однако рассчеты владельцев, которые могли подумать, что "отыграли" неожиданные убытки, оказались ошибочными.

На протяжении всех выходных биткоин терял цену. К утру воскресенья, 22 сентября, он снова обвалился до $9900. Немного поднявшись, стоимость цифровой валюты так и не смогла преодолеть психологический уровень в $10 тыс.

В итоге капитализация биткоина к утру понедельника, 23 сентября, упала до 179 млрд долларов, а цена за сутки снизилась на 0,4%

Курс биткоина CoinMarketCap

Курсы других основных криптовалют на выходных также падали. За последние сутки незначительно (на 0,3-0,4%) смогли подорожать только Litecoin и Tether.

Курс криптовалют CoinMarketCap

Курс биткоина bloomchain.ru

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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