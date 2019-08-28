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Курс биткоина развернулся на 180 градусов: появился новый прогноз

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Курс биткоина в среду, 28 августа, весь день колеблется возле отметки в $10150.

После драматичого падения во вторник, когда за несколько часов цена снизилась на $200, сейчас криптовалюта практически не растет и не падет. По данным портала CoinMarketCap, суточное колебание составляет порядка 0,05%. А капитализация – $181 млрд.

Курс биткоина развернулся на 180 градусов: появился новый прогноз

CoinMarketCap

У других криптовалют изменение курса тоже близко к нулю.

Курс биткоина развернулся на 180 градусов: появился новый прогноз

CoinMarketCap

Эксперты предполагают, что остановить резкий обвал биткоину помогли позитивные новости от разработчиков соцсетей, которые планируют выпустить свои цифровые деньги.

"В частности, команда мессенджера Telegram сообщила инвесторам о намерении выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение двух месяцев, до 31 октября.Кроме того, команда разработчиков будущей криптовалюты Facebook — Libra — запустила программу вознаграждения специалистов, которые сумеют найти уязвимости в системе безопасности", – считают в ForexClub.

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Несмотря на это, там предполагают, что падение криптовалют продолжится. В частности, биткоин может подешеветь до $10 тыс.

Биткоин остановил падение

Биткоин остановил падение

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Тема
Криптовалюты
Теги
биткоин криптовалюта курс валют
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