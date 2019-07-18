Курс биткоина пробил психологическую отметку: в чем причина

Курс биткоина снова упал ниже психологической отметки в $10 тыс и вверх идет крайне медленно.

По состоянию на 10:40 утра, по данным информационного агрегатора coinmarketcap.com, 18 июля криптовалюта на биржах торгуется по $9866.

Как и предсказывали аналитики, после начала слушаний в Конгрессе США по поводу криптовалюты Libra, которую разрабатывает компания Facebook, торговцы виртуальными монетами заметно занервничали. Из-за этого в среду, 17 июля, около 15 часов цена биткоина обвалилась аж до $9187. Напомним, что всего неделю назад на пике его продавали по $13 077.

Биткоин упал и теперь пытается преодолеть порог в $10 тыс. coinmarketcap.com

Тем временем в США состоялось уже второе слушание Конгресса по поводу Libra, которую разрабатывают в недрах Facebook. Девиду Маркусу, руководителю цифрового "кошелька" Calibra, предназначенного для хранения Libra, пришлось отвечать на вопросы конгрессменов более семи часов.

Позиция властей Америки по поводу Libra весьма скептична. Там опасаются, чтобы Libra не начала конкурировать с долларом, а еще их беспокоит, чтобы новую валюту не начали использовать для отмывания денег и других нелегальных расчетов. Немаловажным остается и вопрос, как Facebook будет защищать накопления пользователей, если они для хранения выберут не Calibra, а другие криптокошельки.

По словам Девида Маркуса, сообщает ресурс ForkLog, Libra не явлется ценной бумагой, а потому ее курс не будет так резко колебаться, как у обычных криптовалют. Также она не будут конкурировать ни с банками, ни с национальными валютами.

"Calibra можно считать прямым конкурентом китайских платежных систем AliPay и WeChat. Для открытия аккаунта в Calibra не нужен банковский счет, однако нужен смартфон. Libra должна решить проблему дорогих трансграничных переводов и открыть доступ к финансовой системе лицам, не охваченным банковским обслуживанием", — сказал конгрессменам Маркус.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина немного вырос после падения, которое продолжалось последнюю неделю. Но его будущее зависит от еще не вышедшей "крипты" от Facebook.

А педседатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал биткоин спекулятивной валютой и заявил, что его никто не использует. Впрочем, он также согласился с тем, что некая глобальная криптовалюта могла бы устранить необходимость в резервных валютах, главной из которых является доллар США.

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