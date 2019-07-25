Вопреки прогнозам: курс биткоина совершил резкий поворот

Курс биткоина остается крайне нестабильным. После продолжительного падения, в полночь 25 июля он резко пошел вверх - до $10100.

Главная криптовалюта мира падала на протяжении последних четырех дней. По данным биржи CoinMarketCap, с $11000 в прошлое воскресенье, 21 июля, к вечеру 24 июля она подешевела до $9630. Но потом неожиданно пошла вверх и уже к 11 утра четверга, 25 июля, курс составил 10100 $/биткоин. Таким образом за несколько часов "монета" подорожала на $470.

Скачки курса CoinMarketCap

Как будет вести себя биткоин до конца недели и на следующей, прогнозировать сложно. Как отмечает аналитик финансовых рынков Евгений Турчин, снижение курса, продолжавшееся в последние дни и достигшее $9300 может объясняться и мошенничеством с еще не вышедшей криптовалютой Libra от Facebook.

"Биткоин упал ниже психологической отметки $10 тыс на фоне сообщений о том, что мошенники начали продавать токены Libra до официального запуска криптовалюты", - сообщает ForexClub.

Биткоин неожиданно вырос

Тем временем создатели криптовалюты Libra, за которой сейчас настороженно следят владельцы других "монет", создают лобби, чтобы отстаивать позиции в спорах с властями США.

"Facebook наращивает лоббистские усилия вокруг стейблкоина Libra, привлекая внешние фирмы, в том числе специализирующиеся на стратегическом планировании в сфере финансов. Корпорация также заручилась поддержкой юридических фирм для решения регуляторных вопросов, связанных с Libra. Лоббисты направят свои усилия на правительство штата Вашингтон. Facebook хочет изменить мнение законодателей и регуляторов о Libra. Корпорация хочет донести до политиков суть технологии и развеять их сомнения касательно нового проекта", - сообщает ресурс BloomChain.

Впрочем, взять в "ежовые рукавицы" рынок электронных денег намерены не только в Вашингтоне. Так, еще больше ужесточить регулирование криптовалютной индустрии собираются власти Эстонии. "Глава Финансовой инспекции этой балтийской страны Кильвар Кесслер заявил, что его ведомство вскоре начнет приводить в порядок" рынок цифровых активов", - сообщает Delfi.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.

Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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