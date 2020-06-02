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2 июня • обновлено в 16:16
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Курс биткоина пробил психологическую отметку из-за протестов в США

1.2т
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Курс биткоина во вторник, 2 июня, преодолел психологическую отметку $10 тысяч и достиг отметки в $10 121. Эксперты по криптовалютам связали скачок с протестами в США.

По данным портала CoinMarketCap, резкий скачок стоимости произошел около 2 часов ночи по киевскому времени, когда за несколько часов криптовалюта подорожала более чем на $500.

По состоянию на 15:10 по Киеву капитализация (общая стоимость всех монет) превышает $186 млрд, а стоимость за последние сутки выросла на 6%.

Курс биткоина

Курс биткоина

Вместе с биткоином дорожают и другие основные криптовалюты. В частности, Ethereum вырос на 6,1%, Bitcoin Cash – на 9,49%, Litecoin – на 8,03%.

Курс криптовалют

Курс криптовалют

Подорожал из-за протестов в США

Рост курса биткоина эксперты связали с протестами в США, говорится в публикации Forklog. "Все трагические потрясения в США благоприятствуют биткоину. Курсы движутся в сторону, противоположную сбалансированному подходу. Когда биткоин преодолеет $10 тыс., он начнет двигаться вверх очень быстро", – написал CEO Galaxy Digital Майк Новограц.

Как сообщал OBOZREVATE. и.о министра энергетики Ольга Буславец в связи с перепроизводством электроэнергии на АЭС предложила тратить ее излишки на добычу криптовалют. Также она поручила уменьшить закупи ядерного топлива для атомных электростанций. Однако это может быть выгодно России – за счет уменьшения доли американской компании Westinghouse в пользу "Росатома".

В Министерстве энергетики Украины подтвердили, что хотят добывать криптовалюту на украинских АЭС. Пилотный проект может быть запущен в Энергодаре – за счет мощностей Запорожской АЭС.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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