Курс биткоина обвалился после достижения максимума за много месяцев

Стоимость биткоина во вторник, 11 августа. начала падать после роста до $12 тыс. накануне.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 16:00 цена снизилась на 1,14%, до $11691. Капитализация (общая стоимость всех биткоинов) составила $215,8 млрд.

Накануне был побит многомесячный рекорд, когда стоимость выросла до $12032 за монету.

Курс биткоина 11 августа CoinMarketCap

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина во вторник, 28 июля, преодолел психологическую отметку в $11,2 тыс.

Большинство держателей самой популярной криптовалюты биткоин покупали его ниже, чем текущая цена на рынке. Если сейчас они его продадут, то смогут заработать. Но аналитики предупредили – сейчас этого делать не стоит, поскольку уже скоро криптовалюта подорожает еще на 35%.